مناقشة الأدلة الفنية لبناء المساجد وفق كود البناء السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات ذات العلاقة لاعتماد الأدلة الفنية لبناء المساجد، وامتدادا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها سابقا في هذا الصدد بين الوزارة وجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، نظمت الإدارة العامة للمشروعات والصيانة أمس ورشة العمل الرابعة للأدلة الفنية لبناء المساجد، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ووزارة الطاقة، والدفاع المدني، وعدد من المختصين ببناء المساجد من مختلف الأجهزة ذات العلاقة.

وتأتي الورشة بتوجيه ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في إطار حرصه على تطوير بيوت الله وتهيئتها بالشكل الأمثل لتقوم بوظيفتها في خدمة روادها من المصلين، وتطوير الشكل الجمالي والوظيفي للمساجد لتظهر في صورة تليق بقدسيتها، وتتناسب مع طموح المملكة غير المحدود في التطوير والتحسين وخدمة بيوت الله، انطلاقا من رسالة الوزارة في العناية ببيوت الله، ودعمها لكل مراحل العمل في بناء المساجد، إضافة إلى جعل مبانيها صديقة للبيئة موفرة للطاقة، تحقيقا لتطلعات القيادة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

محاور الورشة: