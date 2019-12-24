مسجد الغمامة في المدينة يعيد زواره لزمن النبوة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

يحرص زوار المدينة المنورة في هذه الأيام على زيارة مسجد الغمامة الذي يعد من أبرز المواقع التاريخية في المنطقة (على بعد 500 متر من المسجد النبوي)، لما له من مكانة خاصة ارتبطت بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.

وكان المسجد الذي تقدر مساحته بنحو 480 م2 آخر المواضع التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، كما صلى فيه صلاة الجنازة والاستسقاء وسمي بالغمامة لما يقال من أن غمامة حجبت الشمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاته.

وحظي الموضع بعديد من عمليات الإصلاح والترميم في العصور الماضية، منذ بنائه كمسجد في ولاية عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه حتى العهد السعودي، الذي توالت فيه العناية به وإعادة تجديد بنائه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بهدف الاستفادة منه في أداء الصلوات واحتضان عدد من المناشط الدينية، والثقافية، وتعزيز قيمته التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية.