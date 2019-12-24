في ظاهرة لم تحدث منذ 97 عاما.. كسوف حلقي نادر للشمس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

في ظاهرة لم تحدث منذ 97 عاما تشهد سماء السعودية مع شروق شمس غد كسوفا حلقيا نادرا للشمس، يشاهد جزئيا بنسب متفاوتة في مناطق المملكة، ويستمر من الساعة الـ5:29 صباحا إلى الـ11:05 صباحا بتوقيت السعودية.

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وقال أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إن ‫الكسوف الحلقي‬ هو الأول الذي يعبر أراضي السعودية‬ منذ 97 سنة، وعليه لم يشاهد السعوديون الأحياء منهم الآن هذه الظاهرة على أرضهم من قبل‏ حتى ممن كانت أعمارهم فوق 97 سنة.

وأوضح الباحث الفلكي ملهم الهندي أن التوعية بالكسوف ضرورة، وكون الحدث استثنائيا ولافتا للأنظار سيجعل كثيرا من الناس تشهد الكسوف وترصده إما بالعين أو بوسائل الرصد المختلفة، داعيا إلى تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية عبر الوسائل المتاحة كافة حول خطر النظر للكسوف دون وسائل حماية لتجنب الأخطار المترتبة من النظر للشمس فترات طويلة، وعدم استخدام الوسائل غير المناسبة التي قد تزيد من الأخطار الصحية على العين.

مدة الكسوف على بعض مناطق المملكة