مذكرات بين وكالة إمارة مكة لشؤون الحج والعمرة وجامعات المنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بهدف إشراك جامعات المنطقة في دراسات قياس مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، شهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس، توقيع مذكرات تفاهم بين وكالة الإمارة لشؤون الحج والعمرة يمثلها المهندس خالد أبوناجي، وجامعات المنطقة ويمثلها مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ومدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان.

ويأتي توقيع المذكرات إنفاذا لتوجيهات الأمير بدر بن سلطان بإشراك جامعات المنطقة في دراسات قياس مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، التي جاءت على خلفية الاجتماع الذي رأسه الشهر الماضي لمناقشة التقرير الذي أعده معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عن موسم حج العام الماضي.

وتضمنت مذكرة التفاهم تكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بتفعيل المذكرات تحت إشراف إمارة المنطقة، بهدف الاستفادة من الدراسات العلمية المتوفرة لدى الجامعات والمراكز البحثية في قياس مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

Advertisements

إلى ذلك استقبل الأمير بدر بن سلطان في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، عددا من أهالي مكة ‏وشاركهم طعام الغداء.

كما تسلم أمير مكة المكرمة بالنيابة إصدارات كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة البالغة 21 كتابا ‏تضمنت 55 بحثا ‏عن تاريخ مكة ومعالمها وآثارها وجهود المملكة في إعمار مكة والمشاعر المقدسة وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين ‏من الحجاج والزوار والمعتمرين، وذلك خلال استقباله رئيس الهيئة الاستشارية لكرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل يرافقه أعضاء الكرسي.

وتوثق البحوث الجوانب التاريخية، والحضارية، والسياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والآثار، والتراث، والوثائق بمكة المكرمة.

من جهة أخرى استقبل الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي، واستمع إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها النيابة خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.