«مستشارك 1 ».. مبادرة لمنسوبي رئاسة الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

في مسعى إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمنسوبي الرئاسة، أطلقت الهيئة الاستشارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس مبادرة «مستشارك 1».

Advertisements

وأوضح أمين الهيئة الاستشارية رئيس اللجنة الفنية والتقنية عادل السميري أن المبادرة تهدف لاستضافة نحو 15 خبيرا ومتخصصا في عدد من المجالات الإدارية، والفنية، والهندسية، والصحية «14 تخصصا»، وكذلك أعضاء من مجلس الشورى، مبينا أن ذلك يسهم في تجاوز العقبات لتذليل كل العقبات وتسهيل تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من خلال تواصل الموظف بصورة مباشرة مع مستشارين متخصصين للإفادة في نطاق ما يملكونه من خبرات في ذات المجال.

من جهة ثانية تواكب رئاسة الحرمين التقنية في خدمات عدة، وذلك نحو مستقبل واعد ورؤية طموحة، إذ تعمل على تحقيق خدمات مستقبلية، منها الترجمة الفورية، والفتوى المباشرة، وخدمات الإرشاد المكاني، وكذلك الواقع الافتراضي.

عن المبادرة: