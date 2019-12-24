«مستشارك 1 ».. مبادرة لمنسوبي رئاسة الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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في مسعى إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمنسوبي الرئاسة، أطلقت الهيئة الاستشارية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس مبادرة «مستشارك 1».
وأوضح أمين الهيئة الاستشارية رئيس اللجنة الفنية والتقنية عادل السميري أن المبادرة تهدف لاستضافة نحو 15 خبيرا ومتخصصا في عدد من المجالات الإدارية، والفنية، والهندسية، والصحية «14 تخصصا»، وكذلك أعضاء من مجلس الشورى، مبينا أن ذلك يسهم في تجاوز العقبات لتذليل كل العقبات وتسهيل تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من خلال تواصل الموظف بصورة مباشرة مع مستشارين متخصصين للإفادة في نطاق ما يملكونه من خبرات في ذات المجال.
من جهة ثانية تواكب رئاسة الحرمين التقنية في خدمات عدة، وذلك نحو مستقبل واعد ورؤية طموحة، إذ تعمل على تحقيق خدمات مستقبلية، منها الترجمة الفورية، والفتوى المباشرة، وخدمات الإرشاد المكاني، وكذلك الواقع الافتراضي.
عن المبادرة:
- تستمر شهرين
- تستضيف ذوي الخبرات
- تذليل العقبات كافة
- تسهيل تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين
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