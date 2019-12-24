المطلق من منتدى باشراحيل: شريعتنا تدعونا لاستخدام العقل في مناشط حياتنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استضاف منتدى محمد صالح باشراحيل الثقافي، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق، في لقاء تحدث فيه عن المصارف الإسلامية وكيف نشأت وأسباب نشأتها وواقعها الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور عبدالله باشراحيل «نعلم ويعلم أهل النهى أن علماء أهل السنة والجماعة في جهاد دائم مع أهل البدع والضلالات، ونراهم أول المستهدفين لمحاولة النيل منهم سفها وجهلا من أعداء الإسلام، وعبثا يظن هؤلاء المدعون أنهم قادرون على أن يطفئوا نور الله على أرضه وتحت سمائه، وخصوصا ما نراه ونسمعه في عصرنا الحاضر الذي يتطاول فيه أعداء دين الله على الكواكب من علمائنا الإجلاء والقدح فيهم حسدا من عند أنفسهم وذلة وخسة منهم لأنهم يقومون بالذود والذب عن شريعة الإسلام، لما يرمي إليه أهل المذاهب الهدامة ونحن نستشعر نضال علمائنا في هذا العصر الذي كثر فيه الجهل وساء العمل فكان لزاما على علمائنا الفضلاء أن يصدعوا بما نذروا أنفسهم له في التصدي لأولئك الشراذم من سفال الأمم ودعاة الحرية كذبا وزورا وبهتانا، لأن الباطل لا يغني عن الحق شيئا وعلماؤنا بالمرصاد إن شاء الله لهم بما حباهم الله من فضل العلم ونور البصيرة وحسن توفيقه».

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وأضاف «تظل الأسئلة حائرة في العقول والقلوب التي تقفوا خطى العلماءَ تقول إلى أين يسير المسلمون في هذا العصر؟ وكيف للأمل في نفوس هذه الأمة أن يكون عملاَ وجهادا في سبيل الله؟ بعيدا عن المظنات والمكر والكيد والخدائع والتجمعات والمراهنات المذهبية والطائفية والعنصرية التي تدير رحى الحروب ضد أهل السنة والجماعة في المقام الأول ثم من أعداء الإسلام ثانيا».

بعد ذلك تحدث المطلق عن المصارف الإسلامية كيف نشأت وأسباب نشأتها وعن واقعها الحالي، موضحا بعضا من أنواع التعاملات المالية كالتورق والمرابحة والتأجير المنتهي بالتملك، مبينا أن الشريعة الإسلامية سمحاء ووسطية واعتدال وتدعو إلى استخدام العقل في مناشط حياتنا التجارية والاجتماعية لذا نجد أن الحلال أكثر وأن الحرام مقيد.

واختتم اللقاء الذي أداره مدير المنتدى مشهور الحارثي، بمداخلات شارك فيها الدكتور محمد بن مريسي، والدكتور عبدالله بن صالح، والمهندس تركي باشراحيل، والمهندس عبدالله سابق، وسلمان السلمي، ونايف العصيمي، ونصر البركاتي، والدكتور يوسف العارف، كما ألقى الشاعر موسى العتيبي قصيدة بهذه المناسبة.

وقدم الدكتور عبدالله باشراحيل والمهندس تركي باشراحيل درع المنتدى وهدية المنتدى الخاصة، وكذلك هدية من مستشفى محمد صالح باشراحيل الطبي للضيف عبدالله المطلق.