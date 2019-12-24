3 قادة يؤكدون التزامهم بنزع النووي من الجزيرة الكورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تشينجدو

أكد قادة كوريا الجنوبية واليابان والصين أمس أنهم يسعون لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية عبر السبل السلمية، كما شددوا على أهمية تعزيز التجارة الحرة متعددة الأطراف.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج القول في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي «لقد أجرينا مباحثات مفصلة بشأن الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية على وجه الخصوص».

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وأكد المسؤولون الثلاثة أن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة وإقامة سلام دائم يمثلان هدفين مشتركين لهما، كما أنهم اتفقوا على أن المفاوضات هى الحل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف، وأضاف لي كه تشيانج «الدول الثلاث سوف تستمر في العمل معا لحل المشكلة بصورة سياسية».

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه اتفق مع رئيسي وزراء الصين واليابان على الاستمرار في التواصل والتعاون من أجل عملية السلام الكورية.

وأدان شينزو آبي بيونج يانج على خلفية إجراء اختبارات «صواريخ باليستية» ووصفها «بالتهديد الخطير» للأمن الإقليمي للجزيرة.