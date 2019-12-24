8 قتلى مدنيين في قصف روسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل ثمانية مدنيين بينهم خمسة أطفال في قصف روسي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في قرية جوباس بأطراف سراقب شرق إدلب.

وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن القرية التي استهدفها القصف تقع على بعد كيلو متر غرب أوتوستراد دمشق - حلب الدولي.

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، لافتا إلى استرجاع فصائل المعارضة لبلدة تلمنس وقرية الغدفة جنوب شرق إدلب بعد ساعات من سيطرة قوات النظام عليهما.