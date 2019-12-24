محافظ الأحساء يدعم الفتح معنويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الأحساء

أشاد محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بجهود نادي الفتح، واهتمامه بجميع الألعاب المختلفة وتحقيقه إنجازات كبيرة فيها، مؤكدا أهمية مواصلة تحقيق هذه النتائج، والعمل على المنافسة في المشاركات الخارجية.

وثمن محافظ الأحساء خلال استقباله بمكتبه في مقر المحافظة أمس، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمحافظة، عبداللطيف العرادي، ورئيس نادي الفتح سعد العفالق، وأعضاء مجلس إدارة النادي بمناسبة تشكيل المجلس في دورته الجديدة، دعم القيادة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة.