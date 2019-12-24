الرئيس البرازيلي يسقط في حمام القصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برازيليا

أعلنت الرئاسة البرازيلية أنه جرى نقل الرئيس جايير بولسونارو للمستشفى عقب سقوطه في حمام القصر الرئاسي مساء أمس الأول.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القصر الرئاسي القول، إنه جرى نقل بولسونارو للمستشفى، وخضع لفحوصات واتضح أنه لم يتعرض لأذى، وقال بيان إن الرئيس البرازيلي سوف يبقى في المستشفى قيد الملاحظة لمدة 6 إلى 12 ساعة.

يذكر أنه جرى انتخاب بولسونارو (64 عاما) لتولي رئاسة البرازيل العام الماضي، وجرى نقله أكثر من مرة للمستشفى منذ تعرضه للطعن خلال مسيرة انتخابية في سبتمبر 2018.