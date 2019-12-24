استغاثة لحماية اللاجئين الفلسطينيين في إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا في لبنان نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لحماية اللاجئين الفلسطينيين من قصف طائرات نظام الأسد الحربية المفرط للأماكن السكنية في محافظة إدلب.

ونقلت اللجنة في بيان نداءات للنازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان، يطالبون المجتمع والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بممارسة الضغط على نظام الأسد من أجل حماية ذويهم وأقاربهم والعمل الجاد لوقف القصف الجوي والصاروخي المفرط الذي تتعرض لها المساكن التي لجأ إليها اللاجئون الفلسطينيون في إدلب، من مخيم اليرموك والحجر الأسود وخان الشيح ودرعا.

وطالبت اللجنة بالإسراع في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين من القصف والعمليات الحربية ومدهم بالمساعدات لإنقاذ حياة المدنيين وخاصة الأطفال.