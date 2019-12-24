أمير الباحة يحث نادي المنطقة على المنافسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة طالب أمير منطقة الباحة، الدكتور حسام بن سعود، إدارة نادي الباحة بالعمل على مضاعفة الجهود والمنافسة بقوة ليكون النادي قادرا على تمثيل المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس النادي محمد الزلفان، وعددا من أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري، حيث استمع إلى شرح مفصل من الزلفان عن مسيرة النادي وإنجازاته. وثمن أمير المنطقة جهود النادي خلال الفترة السابقة، متمنيا الاستمرار في دعم الألعاب المختلفة وتسهيل مشاركة الشباب خلالها.



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