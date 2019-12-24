تحذير من المساس بمسلمي الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض

دعت منظمة التعاون الإسلامي أمس إلى ضمان سلامة المسلمين وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند.

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وقالت المنظمة التي تتخذ من السعودية مقرا لها في بيان إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بكل من قضية حقوق المواطنة وقضية مسجد بابري.

وأكدت المنظمة مجددا «الأهمية الحاسمة التي يكتسبها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة، التي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز».

وأشارت إلى أن «أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، وقد تكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة».