العمل تتيح الاطلاع على حالة المنشأة في سجلات الوزارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة «التقرير الشهري» للمنشآت عبر منصة «قوى»، وذلك بهدف اطلاع أصحاب المنشآت بشكل استباقي على حالة المنشأة في سجلات الوزارة، وحصولهم على كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بمنشآتهم، بالإضافة إلى التنبيهات الاستباقية التي تهم أصحاب الأعمال في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الوزارة وأصحاب الأعمال لضمان الشفافية والوضوح وتحقيق أعلى المعايير المطلوبة.

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وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على نسخة مفصلة من تقرير حالة المنشأة بشكل شهري من خلال التسجيل في البوابة الالكترونية لمنصة «قوى»، وطلب نسخة من التقرير، والتي سيتم إرسالها عن طريق البريد الالكتروني المعتمد في ملف المنشأة، مبينة أنه يمكن التسجيل وطلب التقرير والاطلاع على جميع الخدمات التي تقدمها «قوى» من خلال البوابة الالكترونية عبر الرابط: https://www.qiwa.sa .

وأشارت إلى أن تقرير حالة المنشأة في مرحلته الأولى يتضمن معلومات عامة عن المنشأة، وأعداد الموظفين وممثلي المنشأة، وحالة رخص العمل، كما يتضمن مؤشر الامتثال للأنظمة، والذي يشمل عرض نتيجة المؤشر والمعايير المختصة بذلك، إضافة إلى الملاحظات المقيدة على المنشأة، ومصدرها، والمخالفات المسجلة عليها إن وجدت.

يذكر أن الوزارة أطلقت منصة «قوى» في أبريل من العام الحالي 2019، بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل، وتقدم المنصة عددا من الخدمات الرئيسة والفرعية ليستفيد منها أصحاب الأعمال، والأفراد، والجهات الحكومية، والتي تشمل رخص العمل، والتأشيرات الفورية للمنشآت القائمة، ومؤشر الامتثال لأنظمة العمل وغيرها.