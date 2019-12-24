اجتماع يناقش مشروع نظام البيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض اجتمعت لجنة المياه والزراعة والبيئة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي أمس، بعدد من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة يتقدمهم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مشروع نظام البيئة. من جانب آخر عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان اجتماعا بعدد من مسؤولي صندوق التعليم العالي الجامعي يتقدمهم الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي عبدالله الدخيل، وناقش الاجتماع التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي 1438 / 1439هـ.



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