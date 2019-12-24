وفاة طالبة قبل دخولها قاعة الامتحان بجامعة الإمام عبدالرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن إحدى طالباتها التي وافتها المنية أمس الأول، أثناء قدومها لأداء امتحان إحدى المواد لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية، حيث وصلت الطالبة بوسيلة نقل خاصة بزميلاتها إلى الجامعة في الصباح الباكر، وعند الثامنة صباحا سقطت على الأرض، وباشرت إدارة الكلية الحالة على الفور، في استدعاء الطاقم الطبي لمباشرة الحالة.

وأضافت الجامعة أن الكشف على الطالبة زكية الهاشم التي وافاها الأجل أظهر أن الضغط غير محسوس والنبض كذلك، وأن هناك انقطاعا في التنفس، ما استدعى إجراء تنشيط للقلب والرئة، واتضح أن جميع العلامات الحيوية غير محسوسة، وتم إجراء تدليك لعضلات القلب مع التنفس الاصطناعي.

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وأشارت إلى أن استدعاء الهلال الأحمر، كان وقت سقوط الطالبة، حيث وصل في وقت قياسي، وتم نقلها مباشرة إلى المستشفى القريب للكلية، حيث باشر الفريق الطبي الحالة وفق المتبع، واتضح أن الطالبة فارقت الحياة، وأن السبب هو توقف القلب والتنفس.

وتوجه مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش إلى المستشفى مباشرة فور تلقيه الخبر بعد دقائق من سقوط الطالبة، ووقف على الحالة بنفسه والتقى والد الطالبة وزوجها، وقدم لهما العزاء.

بدوره قال عم الفقيدة باقر الهاشم لـ «مكة» إن الجامعة تعاملت بمهنية مع حادثة سقوط ابنة أخيه على الأرض في طريق الذهاب لقاعة الامتحان، حيث تم استدعاء الإسعاف على الفور وهو ما ذكرته لهم زميلتها المرافقة لها، كما أن مدير الجامعة وصل لموقع المستشفى بعد وصول الطالبة بدقائق، لافتا إلى أن الطالبة لم تعان من أي مرض سابقا.