القبض على 3 متهمين ارتكبوا 13 جريمة سرقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قبضت الجهات الأمنية بالرياض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية، بعد توفر الدلائل على ارتكابهم عددا من جرائم السرقة من المحلات التجارية والمؤسسات بالمنطقة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على ارتكابهم جرائم سرقة من محلات تجارية ومؤسسات والاستيلاء على ما بداخلها من بضائع وممتلكات.
وأوضح أن المتهمين أقروا بارتكابهم 13 جريمة قاربت قيمة المسروقات بها 300.000 ريال، كما ضبط بحوزتهم على 21 قرصا يشتبه أنها من مادة الكبتاجون، حيث جرى إيقافهم.
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