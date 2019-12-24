40 مخالفة على محلات بأسواق عسير النسائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ القسم النسائي بأمانة منطقة عسير نحو 400 جولة رقابية تفتيشية على المحلات النسائية في المراكز التجارية خلال الفترة الماضية، سجل خلالها 40 مخالفة، وذلك في إطار خطة الأمانة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين عدم الالتزام بالزي الرسمي للبائعين، وعدم وجود تراخيص، وتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وأكدت الأمانة حرصها على المضي في تكثيف الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق، لتوعية المستفيدين والتأكد من التقيد بالأنظمة، والعمل على دعم القطاع النسائي وإرشاد العاملين فيه بالتعليمات الواجب تنفيذها.