ضبط 9 مخالفات نسائية خادشة للحياء بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء وتطبيق العقوبات بحق مرتكبيها. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (444) بتاريخ 4 / 8 / 1440هـ، جرى ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء أمس الأول، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء.



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