لماذا يقذف الأطفال أطباق الطعام المقدمة لهم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ما هو سبب إلقاء الأطفال الصغار لأطباقهم وملاعقهم وغيرها من أدوات المائدة خلال تناول الطعام وهم يجلسون على طاولات الأكل الخاصة بالأطفال، وكيف يمكن للآباء جعلهم يتوقفون عن هذا الفعل؟

أجابت خبيرة التربية دانيله جراف وهي مؤلفة ومدونة وأم لطفلين بقولها «يمكن أن تكون هاك أسباب عدة لإلقاء الأغراض على الأرض». وفي أغلب الحالات يستمتع الأطفال باختبار مبدأ السبب والأثر، على حد قولها، فالطبق يصطدم بالأرض ويحدث صوتا مضحكا، وتقوم ماما بالتعنيف.

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وتقول جراف في وصف عملية التعلم المحتملة للطفل «هل ستعنفني أمي إذا ما ألقيت الملعقة مرة أخرى؟ ماذا عن الخبز؟ يا للهول إن الخبز يحدث صوتا مختلفا تماما عن الطبق. هذا مثير للاهتمام».

وهناك أسئلة أخرى ملحة بحاجة لأجوبة: هل سيعنفني أبي أيضا؟ هل يمكن أن يسقط الطبق إلى أعلى؟ هل يمكن أن يستقر على جانبه؟

وتقول جراف التي تنصح بإعطائهم أدوات مائدة حقيقية من البداية «يستكشف الأطفال قوانين الفيزياء أو النتائج المنطقية. إن هذا عادة ما يحدث في السن الذي لا يستطيعون فيه الكلام».