السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين رجح باحثون من الولايات المتحدة أن النوم الجيد ربما خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والذبحة الصدرية والسكتة القلبية. وينسحب ذلك أيضا على الأشخاص الأكثر عرضة جينيا لأمراض القلب والدورة الدموية، وذلك حسب الدراسة التي أجراها الباحثون تحت إشراف لو كي من جامعة تولان بمدينة نيو أورلينز الأمريكية، ونشرت نتيجتها في العدد الحالي من مجلة «يوروبيان هارت جورنال» المعنية بأبحاث القلب، ووجدت أن النوم الصحي ربما منع وقوع حالة من بين كل عشر حالات إصابة بالذبحة الصدرية والسكتة الدماغية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النوم الصحي يقلل الإصابة بأمراض القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.