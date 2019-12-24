جامعة الإمام عبد الرحمن توضح سبب وفاة الطالبة زكية فور وصولها للمستشفى

قامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام بإصدار بيان صحفي يوضح ملابسات وفاة الطالبة زكية الهاشم أمس (الإثنين).

وأكدت الجامعة إن سبب وفاة الطالبة زكية هو توقف القلب والتنفس، وكانت قد توفيت عندما فور وصولها للمستشفى القريب من الكلية، فقد تم نقله إليه من خلال فرقة تابعة للهلال الأحمر.

وأكدت إدارة العلاقات العامة أن الهلال الأحمر وصل للجامعة في وقت قياسي بعد أن باشر الطاقم الطبي في الجامعة حالة الطالبة بعد أن سقطت على الأرض في الساعة الثامنة صباحاً أمس الإثنين.

وقد إتضح للطاقم الطبي بالجامعة أن ضغطها ونبضها غير محسوسين، وجميع علاماتها الحيوية أيضا، بعد أن قاموا بمحاولة تنشيط قلبها ورئتها، وكانت الطالبة قد وصلت للجامعة رفقة زميلاتها عن طريق وسيلة نقل خاصة، ولم تكن تعاني الطالبة من أي مشاكل صحية.