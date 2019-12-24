شكرا لقرائتكم خبر عن داعية كويتي شهير يزعم أن الرسول تحدث عن حكام قطر وأثنى على دولة آل ثاني.. شاهد ماذا قال؟! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحدث داعية إسلامي كويتي محسوب على جماعة ”الإخوان المسلمين“، بحسب ناشطين، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بلغ به مدح الأسرة الحاكمة في قطر درجة التأكيد على أن الرسول محمد عليه السلام أوصى بهم وحذر من غضبهم.

وقال الداعية في مقطع فيديو صوره خلال تواجده في تونس حسب قوله: ”من تونس الخضراء، أهديكم هذه الفائدة، عرف لبني تميم دولتان عبر التاريخ، الأولى دولة الأغالبة هنا في تونس، والثانية دولة آل ثاني هناك في قطر“.

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داعية كويتي شهير يزعم أن الرسول تحدث عن حكام قطر وأثنى على دولة آل ثاني.. شاهد ماذا قال؟! (فيديو)

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وأضاف: ”تذكرت بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أشد أمتي على الدجال بنو تميم، وتذكرت أيضا قول القائل إذا غضب عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا“.

اخونجي كويتي رخيص .. يقول ان الرسول وصى امته بدولة قطر .

هذا الظاهر يبي رولكس اصلي pic.twitter.com/GNtjcdjD96 — محمد الكواري (@kuwarimud) December 23, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c39"> محمد الكواري @kuwarimud اخونجي كويتي رخيص .. يقول ان الرسول وصى امته بدولة قطر .

هذا الظاهر يبي رولكس اصلي اخونجي كويتي رخيص .. يقول ان الرسول وصى امته بدولة قطر .

هذا الظاهر يبي رولكس اصلي pic.twitter.com/GNtjcdjD96 — محمد الكواري (@kuwarimud) December 23, 2019 ٥٨١ اخونجي كويتي رخيص .. يقول ان الرسول وصى امته بدولة قطر .

هذا الظاهر يبي رولكس اصلي pic.twitter.com/GNtjcdjD96 — محمد الكواري (@kuwarimud) December 23, 2019 اخونجي كويتي رخيص .. يقول ان الرسول وصى امته بدولة قطر .

هذا الظاهر يبي رولكس اصلي pic.twitter.com/GNtjcdjD96 — محمد الكواري (@kuwarimud) December 23, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c39">

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