بالصور: توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت

وقعت السعودية والكويت، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المحايدة.

وشملت مراسم التوقيع على اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

ويأتي ذلك بعد أكثر من 3 سنوات من توقف إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة، والتي يبلغ إنتاجها نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يمثل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ومن المتوقع أن يتم استئناف الإنتاج في الحقول تدريجياً، وفقاً لمصادر أشارت إلى أن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهراً ، بحسب العربية نت .

ويقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت حقلا “الخفجي” و”الوفرة”، ويتقاسم كلا البلدين إنتاجهما.