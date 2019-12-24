تحذير هام من التعليم بشأن ظاهرة كسوف الشمس

حذرت وزارة التعليم في بيانٍ لها المعلمين والمعلمات والطلاب من النظر إلى الشمس بشكل مباشر؛ بسبب ظاهرة الكسوف فجر الخميس المقبل.

وقالت الوزراة خلال تنبيهها الذي نشرته عبر تويتر “تحيط وزارة التعليم المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات عند كسوف الشمس فجر يوم الخميس المقبل الموافق 29 ربيع الثاني 1441 عدم النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة”.

وكان الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، قد حذر في وقت سابق خلال تغريدةٍ له قائلاً “النظر إلى الشمس خطر جداً على شبكية العين سواء كانت الشمس كاسفة أم لا، وعليه أهيب بالجميع بتجنب النظر إليها مباشرة أو حتى باستخدام نظارات شمسية أو أفلام محترقة ونحوها؛ نظراً لخطورة الأشعة المرئية والمباشرة على العين، والتي قد تصيب بالعمى المؤقت”.