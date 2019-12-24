شرطة الرياض: ضبطنا 24 متهمًا بالتحرش في إحدى الفعاليات

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 24 متهمًا بالتورط في التحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) متهمًا.

وأضاف التويجري، أنه تم القبض على المتهمين وإيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.