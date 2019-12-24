وفاة طالبة في حرم جامعة الإمام بالدمام.. والمتحدّث يكشف هُويتها

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم الثلاثاء، وفاة إحدى طالباتها داخل الحرم الجامعي، وذلك خلال أداء الطالبة الامتحان في الفصل الدراسي الأول.

وقال المتحدث الإعلامي للجامعة، طفيل اليوسف: «بمزيد من الأسى والحزن، تنعى إدارة وأسرة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الطالبة، زكية عدنان الهاشم، رحمها الله».

وبين «اليوسف»، عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»، أن الطالبة «وافتها المنية، أمس الإثنين.. رحم الله الفقيدة وألهم ذويها وزميلاتها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ووصلت الطالبة إلى الجامعة صباح يوم الوفاة برفقة زميلاتها، حيث لم يكن يبدو عليها المعاناة من أية أعراض صحية ظاهرة.

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غير أن الفتاه سقطت أرضًا في تمام الثامنة صباحًا، قبل أن تبادر إدارة الكلية باستدعاء طاقم طبيّ متخصص لمباشرة الحالة.

وتبين أن الطالبة تعاني من انقطاع في التنفس، ورغم محاولات التنشيط للقلب والرئة، إلا أن المحاولات لم تفلح.

وتم نقلها عبر الهلال الأحمر إلى مستشفى قريب من الكلية، غير أن الفريق الطبي تأكّد أن الطالبة فارقت الحياة بعد توقف القلب والتنفس.