الغذاء والدواء تعلن البيانات المطلوبة على بطاقة «الأسماك المجمدة»

جدَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، التأكيد على ضرورة الالتزام بوضع البيانات المطلوبة على بطاقات الأسماك، المبردة والمجمدة، وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن البيانات المطلوب وضعها على «بطاقات الأسماك»، تشمل الاسم التجاري ونوع وجنس السمك، ومصدره (بحري أو نهري أو استزراع)، والوزن الصافي، وطريقة الحفظ، وبلد المنشأ، وتاريخ التجميد، والصلاحية.

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