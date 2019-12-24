وزارة العمل تضمّ الشركات المدرجة في «تداول» لبرنامج الصفوة

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن ضمّ جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» لقائمة عملاء برنامج الصفوة، جاء ذلك بالتعاون مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول» لضمّ جميع الشركات المدرجة في السوق تلقائيًّا تحت قائمة عملاء برنامج الصفوة، كأحد الحوافز الحكومية المقدمة لتلك الشركات، نظير تميزها المؤسسي وشفافيتها العالية وقيمتها المضافة، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

وكانت الوزارة، أطلقت «برنامج الصفوة» مؤخرًا، متضمّنًا مميزات عديدة لعملائها، بتعيين مديري علاقة مختصين لكل عميل ومسار سريع يضمن تقديم الخدمات بوقت قياسيّ في حال التزام هذه الشركات بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني -تصنيف يتضمّن الكيانات المتميزة في التوطين- لمدة عام، ولم يقلّ عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملًا سعوديًّا.

ويأتي هذا الحافز ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مبادرة "تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية" التابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بتعميق أهداف مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكون سوقًا مالية متقدمة.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: «النطاق البلاتيني»، ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع»، ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين، ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

كما يشمل تصنيف الوزارة، «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبةً في توطين الوظائف.