«أمانة الرياض» تمنع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة

قرّرت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة، وشدّدت على «الالتزام بمواقع غرف الكهرباء حسب المخطط المعتمد».
واعتمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني تنفيذ القرار، في خطوة تهدف من خلالها الأمانة إلى المحافظة على الممتلكات العامة والمرافق البلدية.
يأتي هذا تعزيزًا لجهودها المبذولة في سبيل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الدور الجماليّ الذي تضطلع به الفراغات العمرانية.
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