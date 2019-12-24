انطلاق دوريات الفوج الأمني من مقرها الجديد بظهران الجنوب

افتتح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، اليوم الثلاثاء، مقر الفوج الأمني الأول بقيادة الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، لمباشرة دوريات السرايا الميدانية بالفوج مهامها في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب، وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

أوضح اللواء القحطاني، أن افتتاح مقر الفوج الأمني الأول بمنطقة عسير، يأتي امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على تنفيذ الأنظمة في المواقع كافة، وتوجيهات ومتابعة وزير الداخلية لاستكمال الخطة المعتمدة لمباشرة الأفواج الأمنية لمهامها في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة كافة للتصدي لجميع محاولات التهريب والتسلل غير المشروع.

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