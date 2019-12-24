سلطان بن سلمان: مشروعات طموحة واستراتيجية شاملة لقطاع الفضاء قريبًا

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، إن الهيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية الشاملة للقطاع بالتشاور مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، وسيتم رفعها للدولة قريبًا لإقرارها.

وأكد رئيس الهيئة، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقّر، باعتماد أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أن استراتيجية الهيئة ترسم خارطة طريق واضحة وتحدد الأهداف ومحاور مجال الفضاء، والمتطلبات والمسؤوليات اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتتضمّن أهدافًا ومشروعات وبرامج طموحة قابلة للتنفيذ؛ لترقى بقطاع الفضاء بالمملكة إلى أعلى المعايير العالمية، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء. مؤكدًا أن الهيئة -منذ صدور الأمر الملكي الكريم بتأسيسها وتكليفها- تعمل بخطوات مدروسة لوضع التنظيمات والأنظمة اللازمة لإحداث نقلة في هذا القطاع، انطلاقًا من أهمية تعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة عالميًّا.