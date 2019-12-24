الحصيني يحدّد أفضل مكان لمشاهدة كسوف الشمس بالسعودية

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن مدينة الهفوف -بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية- ستكون أفضل مكان لمشاهدة كسوف الشمس المرتقب حدوثه يوم الخميس المقبل.
وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن بقية مدن المملكة، سيكون كسوف الشمس عليها جزئيًّا حسب بعدها عن مدينة الهفوف، فكلما زاد الابتعاد عنها قلّت نسبة الكسوف، والذي لم يحدث مثله منذ 97 عامًا. مشيرًا إلى أنه متوقع تكراره، وفقًا للحسابات الفلكية في عام 2049م.
وتابع الحصيني: إن كسوف الشمس يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي)؛ فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، ويختفي فيه كامل قرص الشمس عدا حوافها الخارجية تبقى مضيئة. مجدّدًا التأكيد على أن سبب الكسوف هو وقوعُ القمر بين الأرض والشمس، ويكون على استقامة واحدة.
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