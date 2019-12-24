ولي العهد يرعى حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير.. السبت القادم

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، السبت القادم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على «كأس ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد»، وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

ويتكون حفل السباق من عشرة أشواط، خصص الشوط التاسع منها لخيل الإنتاج للفئة الأولى على كأس ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال)، والشوط العاشر لخيل المستورد للفئة الأولى على كأس سمو ولي العهد، ومسافته 2400 متر، وجائزته (900.000 ريال).

وقد أتمت إدارة نادي الفروسية الاستعدادات الخاصة بهذا السباق كافة، وأنهت اللجان العاملة مهامها في سبيل إنجاح هذه المناسبة الكبيرة، إذ يعد هذا السباق التاريخي أعرق سباقات الخيل على مستوى المملكة؛ حيث انطلق مع بدايات نشأة النادي في عام 1387هـ، وأقيم أول حفل برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد آنذاك رحمه الله.

وسيصاحب السباق العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأسر والأطفال، والعروض الفلكلورية الشعبية من مختلف مناطق المملكة، بالإضافة للفعاليات المعرفية والثقافية، والمعارض الفنية، كما سيقدم النادي عددًا من المسابقات والجوائز المنوعة النقدية والعينية وستكون الجائزة الكبرى سيارة تقدم للجمهور في نهاية الحفل.