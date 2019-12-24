بالأرقام.. قائمة مساعدات جديدة من مركز الملك سلمان لـ4 دول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية، أعماله الإنسانية في اليمن، والسودان والأردن وبنجلاديش، في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه المملكة لمختلف الدول.

ووقّع المركز اتفاقية مع شبكة النماء اليمنية لتوزيع 3.000 طن تمور في عشر محافظات يمنية بقيمة 47 مليونًا و242 ألف ريال، يستفيد منها مليونان و250 ألف شخص، كما أعلن المركز عبور 23 شاحنة إغاثية جهزها، عبر منفذ الوديعة الحدودي، في الفترة 21 إلى 24 ديسمبر الجاري تحمل 54 طنًا و450 كيلو جرامًا من الأدوية الطبية، و3,000 سلة غذائية تزن 222 طنًا، و72 طنًا تشتمل على 9,000 كرتون تمور، لعدد من المحافظات اليمنية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 6,600 كرتون من التمور في ولايات غرب دارفور وشرق دارفور وجنوب كردفان بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 23,000 فرد، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، بالإضافة إلى توزيع 852 سلة غذائية تزن 25 طنًا لصالح اللاجئين السوريين في محافظة المفرق شمال الأردن، استفاد منها 5,650 فردًا، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية بنجلاديش، 184 عملية جراحية خلال رابع أيام الحملة ليصل مجموع ما تم إنجازه 515 جراحة، وذلك ضمن جهود المركز لمعالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة.