بأمر الوزير «الربيعة».. نقل مدير صحة القريات إلى جازان‎

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بنقل الأخصائي عبدالرحمن بن دبي الحربي من منصب مدير صحة القريات إلى منصب مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان؛ وذلك خلفًا للدكتور عبدالله بن احمد النجمي.

ويبدأ تنفيذ القرار، الأحد الموافق ١٠ / ٥ /١٤٤١، وفقًا لخطاب رسمي من الوزير، والذي تضمن توجيه الشكر إلى «النجمي» على ما بذله خلال فترة تكليفه، متمنيًا له التوفيق في تطوير خدمات صحة جازان وتحقيق رضا أهالي المنطقة.