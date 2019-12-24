وزير الطاقة: استئناف إنتاج الحقول المشتركة غير مؤثر على الإمدادات

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية؛ حيث سيكون إنتاج المملكة 9.744 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام التزامًا بهدفها المحدد في اتفاق «أوبك+»، الأخير.

وأكد الوزير أن توقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين، يأتي ترجمة للعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وأشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

وكانت المملكة، وقعت مع دولة الكويت، اتفاقية ملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين، والتي وقعها عن الجانب السعودي، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وعن الجانب الكويتي، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية.

أما مذكرة التفاهم، فوقعها وزير الطاقة عن الجانب السعودي وعن الجانب الكويتي الدكتور خالد علي الفاضل وزير النفط الكويتي.