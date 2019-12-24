الكويت: أحكام قضية خاشقجي تعكس حرص السعودية على تطبيق القانون

أكدت وزارة الخارجیة الكویتیة، الیوم الثلاثاء، أن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية جمال خاشقجي تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبیقه.

وقال مصدر مسؤول في بیان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «دولة الكویت تابعت باھتمام الأحكام التي أصدرھا القضاء السعودي یوم أمس الاثنین ضد المتھمین بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي والتي تعكس التزام المملكة العربیة السعودیة الشقیقة بمبادئ القانون وحرصھا على تطبیقه ردًا على من یحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائھا العادل».

وأكد المصدر وقوف دولة الكویت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربیة السعودیة الشقیقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنھم واستقرارھم وخصوصیة شأنھم الداخلي.