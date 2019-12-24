السعودية اليوم / الجيش اليمني يسقط طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي



أبين 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع بالمحافظة.

وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين أنهما كانتا تحملان كمياتٍ كبيرةً من المتفجرات.

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19:15ت م

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