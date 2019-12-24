السعودية اليوم / "شرطة الرياض" : القبض على 24 متهما إثر قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض



الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك ، حيث تم القبض عليهم ، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة

// انتهى //

19:10ت م

0208



الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بالتحرش بعدد من حضور إحدى الفعاليات المقامة بمدينة الرياض، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية (24) أربعة وعشرين متهماً من المتورطين في ذلك ، حيث تم القبض عليهم ، وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات المقررة في نظام مكافحة التحرش بحقهم وكل من يثبت علاقته بجرائمهم.// انتهى //19:10ت م0208

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