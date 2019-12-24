السعودية اليوم / سمو وزير الطاقة ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لسمو أمير دولة الكويت



الكويت 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم سمو وزير الطاقة الذي يزور الكويت حالياً.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

// انتهى//

17:59ت م

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الكويت 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ إلى أخيهما صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة .جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير دولة الكويت في قصر بيان اليوم سمو وزير الطاقة الذي يزور الكويت حالياً.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى//17:59ت م0190

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