

مكة المكرمة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم, مكتب التعليم بمحافظة الكامل وعددا من المدارس خلال زيارته للمحافظة.

وأوضح الزائدي أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات معالي وزير التعليم ونائبه للوقوف عن كثب على سير الاختبارات في المدارس بتعليم مكة المكرمة كافة، وتقديم الدعم اللازم وتوفير الاحتياجات التي ستنعكس على البيئة التعليمية الجاذبة، وتسهم في تحقيق نواتج التعلم المأمولة بمشيئة الله، مشيداً بما شاهده في المدارس من تهيئة جيدة, ولما لمسه من تعامل الطلاب في المرحلة الابتدائية مع الاختبارات بكل أريحية.

ونوه الزائدي بالخدمات التي تقدمها القيادة للمحافظة المتمثلة في توطين التنمية في المرافق الحكومية وإيجاد الخدمات الحضارية عالية المستوى، واهتمام بالمواطن، سائلا الله أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه ورخاءه وعطاءه وازدهاره.

إثر ذلك اجتمع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مع إدارة مكتب التعليم بالكامل والمشرفين التربويين به, وجرى مناقشة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية بمدارس المحافظة، واحتياجاتها، وتطوير العمل التعليمي والتربوي وخاصة فيما يتعلق بتجويد التعلم والنواتج التعليمية.

// انتهى //

17:52ت م

0186





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم مكة المكرمة يتفقد الاختبارات والمشاريع التعليمية بمحافظة الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.