السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يستقبل سفير جمهورية المجر



الرياض 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبة بقصر الحكم اليوم,سفير جمهورية المجر المعين لدى المملكة بالاش شلماسي .

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة العديد من الموضوعات .

// انتهى //

17:24ت م

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