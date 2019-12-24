السعودية اليوم / سلطات الاحتلال تهدم منزلاً من في العيسوية وغرفة سكنية في الخليل



القدس المحتلة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في القدس وغرفه سكنية في الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس هدمت منزلاً قيد الإنشاء في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

من جهة أخرى هدمت جرافات الاحتلال غرفة سكنية في منطقة مغاير العبيد شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

// انتهى //

17:12ت م

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