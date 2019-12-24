السعودية اليوم / "تجربة افتراضية" لخدمات المعتمرين في الصالة الجديدة بمطار المؤسس



جدة 27 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 24 ديسمبر 2019 م واس

نفذت وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وعدد من الجهات العاملة في منظومة خدمات الحج والعمرة، اليوم تجربة افتراضية لخدمات المعتمرين في مرحلتي القدوم والمغادرة عبر الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتهدف التجربة إلى الوقوف على كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين لأداء المناسك وسرعة الاستجابة، والتعرف على جاهزية الصالة الجديدة.

واشتملت التجربة الافتراضية على توجيه 200 شخص ( معتمر افتراضي ) بالإضافة إلى 200 حقيبة نحو نقاط الفرز والتفتيش باستخدام 10 حافلات لعمل محاكاة تشغيلية لمرحلتي الوصول والمغادرة وتم تصميم نماذج البيانات ( Time & Motion Study ) ليتم تحليلها تحسبا لتحديات التشغيل وأخذ الإجراءات الاحترازية و التصحيحية استباقا قبل أوقات الذروة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الحج والعمرة بجدة المهندس مروان السليماني، أن هذه التجربة تأتي ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة للتأكد من جاهزية جميع المرافق الخاصة باستقبال ضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن التجربة تهدف للوقوف والتنبؤ لأي معقوات لمعالجتها، و أي فرص لتحسين الخدمات التشغيلية المقدمة لضيوف الرحمن، حيث تم المرور عبر جميع إجراءات الوصول والمغادرة بالترتيب مع 200 معتمر افتراضي وتسجيل الأوقات الزمنية لإنهاء الإجراءات اللازمة لكل مرحلة ورصد الملاحظات من قبل فريق العمل.

وأشار السليماني إلى أن هذه التجربة شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والخاصة ممثلة بهيئة الطيران المدني والنقابة العامة للسيارات وشركة تسهيل وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث سيتم عقد اجتماع لاحق لطرح الملاحظات التي تم رصدها ومناقشتها لتطوير آليات العمل والإجراءات الخاصة بخدمة زوار بيت الله الحرام.

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17:04ت م

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