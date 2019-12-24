شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتحرشين.. الحزم والدرع لأي مساس بالنظام العام والان نبدء بالتفاصيل
-تطبيق نظام مكافحة التحرش الذي دخل حيز النفاذ منذ اليوم
-حرص الدولة على ردع كل من تصدر منهم مخالفات تمس كرامة الأفراد
- المملكة دولة قانون والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من أولى أولوياتها
جاءت التحركات السريعة بضبط ٢٤ متهما بالتحرش في إحدى الفعاليات بالرياض لتؤكد أن الدولة تتعامل بحزم مع أية مخالفات تمس النظام العام، ولا تقبل المساس بسلامة المجتمع وأفراده سواءً في الأماكن العامة أو في مواقع الفعاليات.
وأوضح مراقبون أن المملكة دولة قانون ومؤسسات، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من أولى أولوياتها، ولا تقبل المساس بكرامة وحرية الأفراد أو التعدي على خصوصياتهم بأي شكل من الأشكال، ويأتي ضبط المتجاوزين، امتدادًا لتطبيق نظام مكافحة التحرش الذي دخل حيز النفاذ منذ اليوم الأول، في إطار حرص الدولة على ردع كل من تصدر منهم مخالفات تمس كرامة الأفراد وتتجاوز على حرياتهم.
وأكدوا أن قضايا التحرش تُعد حالات فردية ولا تعبّر عن ما هو معروف عن المجتمع السعودي من محافظة وما يتمتع به من انضباطية والتزام داخل البلد وخارجه.
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