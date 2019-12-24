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النقل التعليمي توضح ملابسات حريق حافلة طالبات محايل
متابعات الخليج 365 - عسير
أصدرت شركة تطوير النقل التعليمي، اليوم بيانًا بشأن وقوع حـادث لحافلة نقل مدرسي صباح اليوم في محافظة محايل عسير.
وقالت الشركة في بيان لها : إشارة إلى خبر وقوع حادث مروري تصادم مع إحدى حافلات النقل المدرسي في محايل عسير صباح اليوم الأحد الموافق 27 ربيع الثاني، والتي كانت تقل طالبات من المرحلة الابتدائية والمتوسطة أثناء توجههن إلى المدرسة، حيث قام السائق بإخلاء الحافلة وإخراج الطالبات المصابات نتيجة الاصطدام وذلك قبل اشتعالها، فيما باشرت الجهات المختصة عملها فورًا وإسعاف أربع منهن للمستشفى، إحداهن تحت الملاحظة والبقية حالاتهن مستقرة.
وتابعت البيان: وقد وقف مشرف المنطقة على الحالات في المستشفى للاطمئنان على حال المصابات، فيما تم توفير حافلة بديلة لضمان استمرارية تقديم الخدمة.
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