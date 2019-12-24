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تفعيل الخط الساخن بين الهلال الأحمر والمستشفيات العسكرية بالطائف
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
اتفق مدير مستشفيات منطقة الطائف العسكرية اللواء دكتور ياسر بن حسن بابعير مع مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عبدالله الحارثي على وضع آلية لاستقبال الحالات عن طريق تفعيل الخط الساخن.
وأوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن هذا اللقاء جاء لتوطيد العلاقة بين الجهتين بما يخدم مصلحة المريض، وكذلك لحل المعوقات التي تواجه الفرق الإسعافية والمستشفيات وبحث أوجه التعاون بين الطرفين والتنسيق المشترك.
وأضاف: جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الطرفين وتسهيل كافة الصعاب التي تواجه الفرق الإسعافية، كما تم خلال اللقاء بحث كيفية تفعيل البرامج التدريبية بما يخدم الجهتين.
وأردف قائلًا: اتفق مدير المستشفيات ومدير الهيئة على أن تكون هناك اجتماعات دورية للفرق المشتركة بين الطرفين على أن تتم مراجعة النتائج الحاصلة.
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