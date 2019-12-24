مجلس الوزراء يوافق على التعديل على أنظمة ضريبة الدخل والقيمة المضافة والانتقائية

قام مجلس الوزراء، أثناء الجلسة التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، بالموافقة على تعديل أنظمة (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الضريبة الانتقائية)، وترأس الجلسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووافق مجلس الوزراء على إحلال النص الذي يقضي بأنه “من الممكن لمن صدر بخصوصه قرار من الهيئة (الهيئة العامة للزكاة والدخل) الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل بالمخالفات والمنازعات الضريبية”، محل كلٍّ من الفقرة (أ) من المادة (66) من نظام ضريبة الدخل، والمادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية.

كما أقر مجلس الوزراء بتحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء لمتعلقة بعمل الهيئة على النحو الموضح بالقرار، وتعيين كل من (الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل، ورانيا محمود نشار) أعضاء بمجلس إدارة الهيئة.