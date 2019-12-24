شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبور 23 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:51 مساءً, 24 ديسمبر 2019 م
المناطق - واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي 23 شاحنة إغاثية في الفترة 21 ديسمبر 2019م إلى 24 ديسمبر 2019م تحمل على متنها 54 طنًا و 450 كيلو غراما من الأدوية الطبية، و 3,000 سلة غذائية تزن 222 طنًا، و72طنًا تشتمل على 9,000 كرتون من التمور، تستهدف محافظات حضرموت، الجوف، المهرة، عدن، الحديدة، مأرب، تعز، حجة، الضالع.
وتأتي هذه المعونات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | عبور 23 شاحنة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.